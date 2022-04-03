Россиянам назвали способ сократить долг за кредит вдвое

Член совета директоров Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Ян Арт в интервью радио Sputnik назвал россиянам способ сократить долг вдвое.

Он отметил, что около 50 процентов долга по кредиту можно списать, если подойти к вопросу нестандартно. Арт объяснил, что когда кредитная организация не может взыскать с человека непогашенный кредит, то продает его долг коллекторскому агентству. По его словам, россияне обычно пытаются избежать общения с сотрудниками подобных компаний, что является ошибкой.

«Если долг человека уже не в банке, а у коллектора, то, как ни странно, есть больше возможностей списать этот долг», — сказал он, уточнив, что у коллекторов есть больше желания договориться с должником, чем у банка.

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