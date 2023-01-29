Доктор Долгов посоветовал эффективный способ справиться с обидой

Эффективный способ справиться с обидой посоветовал подписчикам своего Telegram-канала кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов. Доктор назвал этот метод «ритуалом воды и огня».

«В его основе лежит метод так называемого свободного письма, который широко применяется в психотерапии», — сразу отметил он.

Долгов посоветовал желающим избавиться от обиды усесться в спокойной обстановке и в тишине, взять лист бумаги, вспомнить вызвавшую негативные эмоции ситуацию и записать все, связанное с этим моментом, что осталось в памяти.

«Пишите ярче, с эмоциями, с крепкими выражениями, все, что приходит в голову. Просто пишите, не правьте грамматику или стиль. Выплесните все негативные эмоции, которые вызвала эта ситуация. Вспоминайте детали разговора. Пишите, пока хватит сил. Заклейте письмо», — порекомендовал психолог.

После этого, по его словам, нужно принять душ, представляя при этом, как вода смывает обиду и горечь, и лечь спать.

«Это упражнение рекомендуется делать вечером, перед сном, так как именно во сне идет наиболее мощная бессознательная проработка, приводящая к освобождению от негативной эмоции», — объяснил Долгов. Утром, добавил он, надо сжечь письмо.

На следующий вечер нужно взять чистый лист бумаги и написать на нем все положительное, вынесенное из этой истории, и также заклеить письмо. Далее — снова душ и сон. Утром нужно уничтожить письмо и еще раз принять душ.

«Техника на удивление эффективная. Бессознательное чутко откликается на образы и символы, что в сочетании со свободным письмом дает удивительный эффект облегчения и освобождения», — отметил Долгов.

Он добавил, что не стоит недооценивать силу и полезность различного рода ритуалов. «Ритуальные, символические действия очень сильно влияют на бессознательное, которое часто оперирует не понятиями, а образами и метафорами», — заявил он.

Ранее Долгов назвал способ избежать манипуляций. Он уточнил, что приведенный им метод больше подходит для людей, наделенных какой-либо властью.