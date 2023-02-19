Кинолог оценил способность собак ревновать

Чтобы не допустить подобного поведения к новорожденному малышу, очень важно постараться сохранить привычный собаке режим дня даже после того, как в семье появится малыш, добавил эксперт. В этом случае не нужно резко менять график прогулок, придумывать новые запреты, пресекать интерес животного к малышу, следует сделать знакомство с новорожденным комфортным для всех его участников, поощряя собаку за дружелюбное или нейтральное поведение.

Ранее миф о преданности собак развеяла кинолог, кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт Московской академии сельского хозяйства Екатерина Гимазитдинова. По ее словам, художественная литература и кино создали неверное представление о характере и возможностях питомцев.