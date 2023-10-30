Названы основные способы лечения сахарного диабета у беременных

Основные способы лечения гестационного сахарного диабета (ГСД) у беременных назвала в беседе с «Мослентой» эндокринолог «Инвитро», врач высшей категории Юлия Сидоркина.

«Первым шагом к лечению ГСД является диетотерапия. Второй важный момент — это физическая активность. Умеренная нагрузка (ходьба, посещение бассейна, йога) — при отсутствии акушерских противопоказаний. Обязательно нужно вести ежедневный самоконтроль глюкозы (натощак и через один час после еды) и дневник питания», — рассказала специалист.

Если беременной женщине не удается достигнуть целевых показателей глюкозы крови на фоне диетотерапии и/или выявляются признаки диабетической фетопатии по данным УЗИ плода — назначается инсулинотерапия. Под контролем глюкозы крови она безопасна для малыша и снижает риск неблагоприятных исходов беременности, добавила врач.

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