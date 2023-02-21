Названы способы минимизировать вред от блинов

Способы минимизировать вред от блинов «Мосленте» назвала эксперт по здоровому образу жизни, основательница международного ЗОЖ-проекта «На соках» Екатерина Вохмянина. По ее словам, при приготовлении основного блюда масленичной недели стоит тщательнее подходить к выбору ингредиентов.

«Например, мука: она не так вредна, как кажется на первый взгляд. В ней много клетчатки, особенно если мука цельнозерновая. К полезным разновидностям муки также относят кукурузную и гречневую. Блинчики на их основе будут оригинальными и менее калорийными», — отметила Вохмянина. Полезные свойства блинов, по словам эксперта, увеличиваются за счет добавления в тесто положительно влияющего на работу сердечно-сосудистой системы растительного масла.

«Одна из опасностей, которую таят в себе приготовленные по традиционному рецепту блины, заключается в аллергических реакциях на лактозу и глютен. Чтобы этого избежать, в идеале нужно готовить веганские блинчики — без сахара, коровьего молока и яиц», — заявила собеседница «Мосленты». По ее словам, такие блины можно употреблять в пищу даже маленьким детям и людям, придерживающимся диабетической диеты. По вкусу они ничем не уступают традиционному блюду, а некоторые варианты — например, панкейки на кокосовом молоке — даже превосходят.

«Для приготовления таких панкейков потребуется около одного-двух стаканов цельнозерновой муки, 400 миллилитров кокосового молока, один спелый банан, по одной столовой ложке кокосового масла и лимонного сока, щепотка корицы и такое же количество разрыхлителя. Все это нужно смешать миксером, предварительно размяв банан вилкой, и пожарить на кокосовом масле», — поделилась Вохмянина.

Тем, кто любит ажурные блинчики, но не употребляет в пищу яйца и коровье молоко, можно приготовить любимое блюдо на воде с добавлением сиропа агавы. «Для этого смешайте два стакана теплой воды с двумя столовыми ложками сиропа и щепоткой соли. Добавьте стакан муки, пакетик разрыхлителя и растительное масло. Муку можно заменить на гречневую или льняную», — рассказала специалист.

Ранее на блинные мастер-классы пригласили москвичей на официальном сайте мэра столицы. Они пройдут на 19 площадках фестиваля «Московская Масленица».