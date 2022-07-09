Названы способы обезопасить квартиру от кражи на период отпуска

Способы обезопасить свою квартиру от кражи на период отпуска в беседе с RT назвал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков.

«Чтобы защитить свой дом на период отпуска или любого другого отъезда, попросите соседей или друзей периодически заходить поливать цветы и очищать почтовый ящик», — порекомендовал специалист.

Можно установить различные системы «умного дома» — например, «умные выключатели», которые позволяют настроить сценарий включения и выключения света для имитации присутствия хозяев в квартире, продолжил Кувиков.

Эксперт посоветовал в период поездки не публиковать снимки и видео из далекого от дома места в социальных сетях, чтобы не внушающие доверия люди не узнали об этом.

Даже если человек никуда не уезжает, ему не следует оставлять у двери коробки от новых дорогостоящих покупок, которые могут привлечь внимание воров, сказал он.

По словам Кувикова, в зоне особого риска находятся квартиры на первых этажах: хозяевам таковых стоит установить на окна решетки или датчики движения в этой зоне.

«В зоне риска также находятся квартиры, оставшиеся в запустении — например, с заполненными почтовыми ящиками, и квартиры в подъездах (или на этажах), где большой объем жилья сдается в аренду, то есть часто меняются жильцы», — добавил специалист.

Ценности в квартире, отметил Кувиков, стоит хранить в неочевидных местах: если кража все же произойдет, это поможет минимизировать потери.

Ранее житель Подмосковья пригласил в свою квартиру знакомого для совместного распития алкогольных напитков. Гость обокрал хозяина и скрылся.