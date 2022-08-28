Перечислены способы распознать подделку в интернет-магазине

Способы распознать подделку в интернет-магазине перечислил в интервью радио Sputnik сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

«Первый признак подделки — радикальное отличие в цене. Если вы обнаружили в интернете товар, цена которого существенно отличается от стоимости аналогичных изделий в других местах, нужно включить бдительность. Второе: подделки продают, как правило, магазины-однодневки, которые закрываются после того, как удалось обмануть необходимое количество покупателей. Учтите: магазины, которые торгуют подделками, обычно похожи друг на друга, так как используют стандартные шаблоны сайтов», — рассказал Егармин.

По словам специалиста, недобросовестные продавцы в качестве формы расчета предпочитают наложенный платеж — оплату товара при его получении на почте. «Это такой распространенный способ обмана, когда вы покупаете товар, а в посылку кладут в лучшем случае подделку, а в худшем могут отправить и кирпич. Поэтому, если товар подозрительно дешев, а интернет-магазин новый и предлагает совершить покупку наложенным платежом, не стоит совершать в этом месте покупку», — порекомендовал эксперт.

Ранее была раскрыта новая схема мошенничества на маркетплейсах. Стало известно, что аферисты под видом продавцов просят своих жертв совершить покупки в интернет-магазинах «с возвратом средств за небольшую премию» якобы для поднятия рейтинга.