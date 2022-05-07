Названы способы сохранить фигуру после праздников

Сохранить фигуру после праздников и не потолстеть во время застолий помогут режим, умеренное употребление алкоголя и активный отдых. Такие способы назвали специалисты в разговоре с РИА Новости.

Эксперты Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ рассказали, что сбитый режим и поздние просыпания увеличивают аппетит. Злоупотребление алкоголем при этом замедляет метаболизм. Поэтому лучше отказаться от послабления режима.

«При позднем пробуждении сбивается режим приема пищи, изменяется выработка гормонов, от которых в том числе зависит физическое состояние и аппетит... Во избежание набора веса нужно контролировать режим сна, приемы пищи и алкоголя», — пояснили специалисты. По их словам, здоровый сон должен длиться не более восьми часов.

Следует также обратить внимание на режим питания. Россиянам за праздничным столом посоветовали отдавать предпочтение свежим овощам, зелени и блюдам с высоким содержанием клетчатки и не налегать на спиртное. «Необходимо ограничивать количество алкоголя. Самые низкокалорийные напитки из некрепких — шампанское и белое вино. Самым диетическим коктейлем принято считать мохито — опять же из-за низкой калорийности ингредиентов. Важно пить больше обычной питьевой воды», — порекомендовали в НТИ.

Специалисты добавили, что в праздники можно сбросить вес благодаря физической активности — пешеходным экскурсиям, канадской ходьбе по заранее определенному маршруту, велопрогулкам или тренировкам.

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