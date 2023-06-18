Стоматолог назвала основные способы устранения кровоточивости десен

Основные способы устранения кровоточивости десен назвала в беседе с «Мослентой» кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица», Егана Маруфиди. Она посоветовала для их укрепления есть твердые фрукты и овощи.

«Если кровоточивость наблюдается редко, это может означать просто небольшое повреждение десны. Тогда кровь можно остановить с помощью холодной воды, обработать хлоргексидином. А также некоторое время пополоскать рот отваром коры дуба, ромашки или календулы, чтобы не допустить размножения бактерий на поврежденной части», — посоветовала специалист.

Если кровоточивость десен наблюдается регулярно, каждый день при употреблении твердой пищи или чистки зубов, самый лучшим вариантом будет братиться к стоматологу. Врач выяснит подлинную причину и выдаст рекомендации, как ее устранить. Возможно, достаточно будет сделать ультразвуковую чистку зубных отложений, но иногда требуется серьезное лечение, продолжила эксперт.

Кроме того, можно регулярно и правильно пользоваться ирригатором, полоскать рот подходящим ополаскивателем, сдать анализы, чтобы понять, каких витаминов не хватает организму, и восполнить дефициты, а также есть морковь, яблоки и другие твердые продукты с целью укрепления зубов и десен, заключила стоматолог.

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