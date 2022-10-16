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22:30, 16 октября 2022
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Дмитрий Маликов сравнил Москву с другими крупными мегаполисами

Дмитрий Маликов сравнил Москву с другими крупными мегаполисами
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Москву с другими крупными мегаполисами в интервью «Москвич Mag» сравнил известный российский певец Дмитрий Маликов. По его мнению, российская столица «ушла вперед» в развитии.

«В Париже последний раз был два года назад: конечно, там не такие чистые улицы, как в Москве, достаточно много арабского населения — не имею ничего против, это просто бросается в глаза», — сказал он.

Сравнивая Москву с Лондоном, Маликов отметил, что английская столица крайне дорогая и жизнь здесь могут позволить себе немногие.

А вот Берлин с Москвой, отметил Маликов, похожи тем, что здесь расположено множество различных музеев.

Ранее жизнь в Москве и Санкт-Петербурге сравнила известная российская актриса Елизавета Боярская. Она призналась, что в обоих городах ее жизнь проходит в бешеном ритме.

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