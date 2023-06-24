Колорист перечислила правила выбора основных средств для волос

Правила выбора основных средств для волос перечислила в беседе с «Мослентой» тренер-колорист международного уровня, основатель школы колористики «Игры разума», создатель бренда по уходу за волосами «Пилюля» Татьяна Лисина. Она посоветовала выбирать шампуни без силиконов, агрессивных ПАВ и лауретсульфатов.

«Если речь идет о жирной коже, состав может быть чуть агрессивнее, даже с сульфатами. Для сухой кожи предпочтительней покупать шампунь без сульфатов, с полезными компонентами в виде добавок протеинов, пшеницы, гидролизированного кератина или просто кератина, эластина. Но это не обязательно, потому что единственная функция шампуня — очищение кожи головы», — пояснила она.

При выборе бальзама для волос наличие силикона в составе допускается, уточнила специалист. Обычно при перечислении компонентов они занимают 4-5 место. По словам Лисиной, бальзам в принципе не должен питать волосы: он просто закрывает кутикулярные слои.

«На что обращаем внимание при покупке бальзамов? Как раз-таки на наличие силикона — качественного, из группы быстро смываемых, не накапливаемых. При выборе масок надо смотреть на активные вещества: протеины пшеницы, гидролизованный кератин, амино-кератиновые комплексы, MLK-комплексы, эластин, коллаген. При этом важный момент: чем ближе к началу списка стоят эти вещества, тем их больше в составе. Если они находятся ближе к парфюму, значит, их совсем мало», — добавила эксперт.

Таким образом все маски можно поделить на действительно питательные и «пустышки». Силикон в масках также допускается, но желательно, чтобы он стоял ближе к парфюму, уточнила она.

При выборе несмываемого ухода колорист рекомендует обращать внимание на наличие цирамидных и липидных комплексов и выбирать средства с этими компонентами в составе.

Ранее колорист Лисина развеяла популярные мифы о седине. В первую очередь она призвала не выдергивать седые волосы.