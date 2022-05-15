Врач провел аналогию между средствами для похудения и препаратами от COVID-19

Аналогию между эффектом от средств для похудения и препаратов от COVID-19 провел кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог-гепатолог, автор книги «О чем молчит печень» Сергей Вялов. Его процитировали на сайте радио Sputnik.

По словам врача, как чрезмерное увлечение человека снижением массы тела и «чисткой» организма, так и лечение коронавируса могут привести к развитию невирусного гепатита. «Проведенные исследования показали, что большая часть случаев невирусного гепатита, когда причину было трудно установить, являлась результатом использования фиточаев, различных средств "народной" медицины, препаратов для похудения и средств для "чистки" печени и кишечника. Все это может способствовать повреждению и разрушению клеток печени, но узнать об этом можно только с помощью специальных методик», — рассказал Вялов.

Борющимся за жизнь зараженного COVID-19 пациента медикам чаще всего бывает непросто диагностировать у него подобное осложнение, отметил гастроэнтеролог, однако такой эффект в этом случае также не редкость. «Для лечения тяжелой формы коронавируса используется множество лекарственных препаратов. Они нужны, чтобы спасти человеку жизнь, однако у них есть побочное действие на печень», — заявил он.

Вялов уточнил, что развившийся при таких условиях гепатит классифицируется как лекарственный или токсический. «Коронавирус взаимодействует с рецепторами ACE2 не только в легких, но и в желчевыводящих путях внутри печени. Из-за этого желчевыводящие пути становятся более проницаемыми и выглядят как негерметичные канализационные трубы. Все, что печень выводила, начинает вытекать обратно и повреждать ее, вызывая гепатит», — объяснил эксперт.

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