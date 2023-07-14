Раскрыты срок и условия хранения черешни

Срок и условия хранения черешни раскрыли специалисты Роспотребнадзора. Они призвали хранить ягоды в холодильнике не дольше десяти дней.

В ведомстве рассказали, что при невысокой калорийности в черешне содержится много витаминов. В 100 граммах ягоды — около 20 процентов суточной нормы витамина С. В черешне также есть железо, калий, магний, фосфор и много клетчатки.

«В красных и бордовых сортах черешни больше витамина А и железа, в розовых — витамина С, а в белых — меньше аллергенов», — отметили в Роспотребнадзоре.

Если не планируется есть черешню сразу после покупки, ее нужно поместить в бумажный пакет или пластиковую емкость и отправить в холодильник. Хранить ягоды в холодильнике можно до десяти дней.

Мыть ягоды и отделять их от черешков нужно только перед употреблением, в противном случае срок их хранения сократится.

Ранее Роспотребнадзор призвал не перебирать черешню перед покупкой.