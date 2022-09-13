Россияне назвали желаемый срок службы на одном месте

Желаемый срок службы на одном месте назвали 3000 россиян в ходе опроса сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Устраиваясь на работу, россияне чаще всего планируют проработать в компании так долго, как получится: об этом сообщил 61 процент опрошенных. Более десяти лет готовы трудиться на новом месте восемь процентов, пять-десять и три-пять лет — по семь процентов, от года до трех лет — шесть процентов. Лишь три процента рассчитывают проработать в организации менее года. Средний планируемый срок работы составляет 6,1 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, длительность карьерного планирования зависит от профессии. Так, дольше всех хотят задержаться на одном месте главные бухгалтеры — в среднем 8,4 года. 8,1 года готовы работать медицинские сестры, восемь лет — администраторы, а 7,8 — юристы. При этом быстрее всех намереваются сменить компанию курьеры со средним сроком работы в 2,7 года. На долгие годы не задерживаются и дизайнеры (3,7 года), программисты (четыре года), маркетологи, пиарщики (по 4,8) и офис-менеджеры (5,2).

Ранее были названы самые популярные у московской молодежи сферы деятельности. Клиенты службы занятости в возрасте до 30 лет чаще всего становятся специалистами по работе с клиентами, поварами, официантами и бариста.