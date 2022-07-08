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Доктор Мясников назвал сроки новой вспышки омикрона в России

Доктор Мясников назвал сроки новой вспышки омикрона в России
Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Сроки вспышки новых подвидов омикрон-штамма в России назвал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. По его мнению, это произойдет в ближайшие месяцы.

«(Подвиды) ВА.4 и ВА.5 становятся в мире доминирующими. Сейчас они распространяются быстро, по осени ждем вспышку и у нас», — написал доктор.

Мясников подчеркнул, что вакцинация и антитела от перенесенного ранее COVID-19 не спасут от заболевания в новую волну. Однако известно, что недуг в новой вариации, как правило, протекает легко, симптомы напоминают обычное ОРЗ.

Несмотря на это, люди, входящие в группу риска, могут тяжело перенести новые варианты омикрона. В первую очередь, это пожилые и ослабленные люди. Мясников отметил, что им по-прежнему необходима вакцинация.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил россиян о новом всплеске COVID-19.

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