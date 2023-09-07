Ссора двух иностранцев в Москве закончилась ножевым ранением

Ударившего своего сверстника ножом 35-летнего мужчину задержали в столице, его подозревают в покушении на убийство, сообщает ГСУ СК по Москве.

По данным следствия, конфликт между мужчинами произошел утром четверга, 7 сентября, на улице Нижняя Радищевская.

Гражданин Сербии получил ножевое ранение в конфликте в Москве, пишет Telegram-канал «112». Пострадавшей с ранением в живот доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По подозрению в преступлении задержан гражданин Армении.

Ранее сообщалось о нападении человека с ножом на семью грибников в подмосковном лесу.