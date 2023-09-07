23:23, 07 сентября 2023
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Ссора двух иностранцев в Москве закончилась ножевым ранением
Гражданин Армении ранил ножом гражданина Сербии в Москве.
Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»
Ударившего своего сверстника ножом 35-летнего мужчину задержали в столице, его подозревают в покушении на убийство, сообщает ГСУ СК по Москве.
По данным следствия, конфликт между мужчинами произошел утром четверга, 7 сентября, на улице Нижняя Радищевская.
Гражданин Сербии получил ножевое ранение в конфликте в Москве, пишет Telegram-канал «112». Пострадавшей с ранением в живот доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По подозрению в преступлении задержан гражданин Армении.
Ранее сообщалось о нападении человека с ножом на семью грибников в подмосковном лесу.