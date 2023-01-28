Россияне назвали цену за стакан сока в СССР

Стоимость соков в советские годы обсудили россияне в группе «Рожденные в СССР» социальной сети «ВКонтакте».

«Трехлитровая банка сока стоила меньше рубля. Стакан сока из конусов — максимум 20 копеек. Недешево, да. Но и не дорого. Трехлитровая банка сока каждый день обошлась бы вам в 30 рублей в месяц. Вполне хорошая цена, хотя никто и не пил столько сока», — написал один из пользователей.

Фолловеры сообщества вспомнили, насколько разнились цены в зависимости от вкуса продукта. По их словам, самым дешевым соком был березовый: он стоил 8-11 копеек за стакан. Томатный обходился в 10-11 копеек, яблочный — в 12-14, а виноградный — в 18-20. К самым дорогим подписчики группы отнесли мандариновый и гранатовый соки, стоимость на них достигала 28 и 50 копеек на розлив за стакан соответственно.

Ранее россияне вспомнили о продаже сока манго в СССР. Концентрированный сок манго продавался в жестяных банках.