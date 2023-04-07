Стали известны подробности проведения фестиваля «Дикая Мята»

Подробности проведения крупнейшего независимого музыкального фестиваля «Дикая Мята» в 2023 году стали известны «Мосленте». В пресс-службе мероприятия сообщили, что оно пройдет в Тульской области в поселке Бунырево с 16 по 18 июня.

За три дня на нескольких сценах пройдет 100 музыкальных концертов в стиле рок, инди, альтернатива и фолк. В этом году на мероприятии впервые выступит якутская артистка Green Apelsin. В ее песнях зрители услышат истории о русалках, оборотнях и валькириях. Кроме того, к списку участников присоединилась питерская группа «Аффинаж», на счету которой шесть полноформатных альбомов и семь мини-альбомов, хиты из которых войдут в сэт-лист выступления.

На ежегодный конкурс молодых музыкантов «Дикорастущая музыка» уже прислали более 1500 заявок на участие.