Стали известны подробности проведения фестиваля «Дикая Мята»
Фестиваль «Дикая Мята» пройдет в Тульской области с 16 по 18 июня.
Подробности проведения крупнейшего независимого музыкального фестиваля «Дикая Мята» в 2023 году стали известны «Мосленте». В пресс-службе мероприятия сообщили, что оно пройдет в Тульской области в поселке Бунырево с 16 по 18 июня.
За три дня на нескольких сценах пройдет 100 музыкальных концертов в стиле рок, инди, альтернатива и фолк. В этом году на мероприятии впервые выступит якутская артистка Green Apelsin. В ее песнях зрители услышат истории о русалках, оборотнях и валькириях. Кроме того, к списку участников присоединилась питерская группа «Аффинаж», на счету которой шесть полноформатных альбомов и семь мини-альбомов, хиты из которых войдут в сэт-лист выступления.
На ежегодный конкурс молодых музыкантов «Дикорастущая музыка» уже прислали более 1500 заявок на участие.
«Фестиваль ежегодно открывает широкой аудитории десятки новых, ярких и талантливых музыкантов, поэтому каждый год количество участников конкурса растет. Первый этап завершен и уже 10 апреля организаторы опубликуют специальный плейлист для народного голосования, по итогам которого 10 песен, набравшие большее количество голосов, попадут в шорт-лист, из которого жюри отберет четырех исполнителей»
пресс-служба «Дикой Мяты»
Победители голосования смогут выступить на фестивале, а также бесплатно записать композицию в студии «Дикой Мяты».
Среди выступающих будут певец Леонид Агутин, группы The Hatters, Lumen, Sati Ethnica, «Наив», polnalyubvi, Alai Oli, Green Apelsin, «Нейромонах Феофан», «Заточка», Drummatix, Jane Air, Найк Борзов, «Слот», Меги Гогитидзе, Stigmata, Wildways, Антоха МС, Palc, «Казускома», Spokan Girls, «Сруб», Пол Пунш, DenDerty, хмыров, «Ермак!», Васса Железнова, «Собачий Lie», «Видеокассета твоих родителей», Soltwine, «Манго Буст», «Приятели покойного», «Сегодняможно», «ищикосьеву» и многие другие.
Фото: Предоставлено пресс-службой мероприятия
В этом году гости фестиваля смогут остановиться в новых домах, которые обустроят в «Дикая Мята Кэмп». Это будут одноэтажные мини-дома повышенной комфортности с панорамными окнами на двух взрослых и ребенка. Внутри установлены кондиционеры и оборудованы кухни. Снаружи находится терраса с навесом.
Молодые художники на каждом из домов создадут авторские муралы с образами известных музыкантов.
Для самых юных гостей фестиваля будет работать батутный парк, оборудованы карусели, шатер с бесплатными мастер-классами и детскими играми, и даже детский сад, где аниматоры будут заниматься досугом детей — рисовать, играть, читать книги. Для удобства будет работать комната матери и ребенка со всем необходимым внутри.
Билеты для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и людей с инвалидностью всех групп можно приобрести со скидкой 50 процентов на сайте фестиваля и в кассе в дни проведения мероприятий. Стоимость не льготных билетов составляет от 1750 рублей до шести тысяч рублей.
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