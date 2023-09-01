Стали известны требования из райдера Гуфа

Требования из райдера рэпера Гуфа стали известны Telegram-каналу Mash.

Из еды музыкант включил в райдер свежее манго, нарезку слабосоленой форели и семги, сырную и мясную тарелки, овощи, оливки, большую пачку M&M's, разносолы, хлебную корзину. Еще для него важна возможность заказа еды по меню (салаты, закуски и горячие блюда).

В баре Гуфа должны быть по две бутылки водки и виски определенных марок, соки (апельсиновый, яблочный, вишневый и томатный), по пять литров ягодного или клюквенного морса, Coca-Cola, Red Bull, вода, чай в комплекте с лимоном и медом. Еще ему нужно ведро со льдом и влажные антибактериальные салфетки.

За невыполнение требований меню организаторам мероприятия грозит штраф в 50 тысяч рублей. Кроме того, аналогичные штрафы выставляются за несоблюдение требований к трансферу, транспорту, проживанию, расположению и наполнению гримерной. Например, артист готов поселиться только в гостиницах с четырьмя или пятью звездами.

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