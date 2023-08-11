Стало известно место похорон актрисы Веры Васильевой

Народную артистку СССР, актрису Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом ТАСС рассказали представители Московского академического театра сатиры.

Проститься с советской актрисой, скончавшейся на 98-м году жизни, можно будет в субботу, 12 августа, в Театре сатиры. Церемония прощания начнется в 11:00. После этого в 14:30 в храме Христа Спасителя пройдет отпевание.

О смерти народной артистки Веры Васильевой стало известно в среду, 8 августа.