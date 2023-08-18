Стало известно о многомиллионном наследстве Ирины Мирошниченко

О многомиллионном наследстве известной актрисы Ирины Мирошниченко, скончавшейся 3 августа в возрасте 81 года, стало известно «Пятому каналу». Оно составляет около 150 миллионов рублей и может достаться ее сиделке или отойти городу.

По словам юриста Анастасии Гребенюк, на похоронах на Троекуровском кладбище, оплату которых полностью взяло на себя руководство театра, где служила звезда, присутствовали ее племянники. И если окажется, что завещание было оформлено на сиделку, с которой Мирошниченко тесно общалась в последнее время, то они могут попробовать оспорить документ.

У наследников есть полгода, чтобы заявить о своих правах. В случае, если этого не произойдет, недвижимость и деньги Мирошниченко будут реализованы в пользу государства.

Известно, что у артистки не осталось близких родственников, — ее бывшие мужья и старший брат скончались. Кроме того, она была бездетна.

Ранее сообщалось, что у Мирошниченко в собственности были дом в Подмосковье и две квартиры в центре Москвы.