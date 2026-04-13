Стало известно о пустующей пятый год квартире подруги Плисецкой в центре Москвы

Квартира артистки Большого театра Аллы Богуславской в центре Москвы пустует пятый год после ее ухода из жизни в 2022 году, стало известно Mash.

Сообщается, что от Богуславской осталось наследство в виде квартиры площадью 70 «квадратов» в Большом Каретном переулке (стоимость около 38 миллионов рублей), драгоценности, антиквариат и авторские права на один из ее хореографических этюдов. Общая стоимость всего наследства — около 70 миллионов.

При этом поскольку детей и других близких родственников у подруги балерины Майи Плисецкой не было, жилье пока не нашло наследника. Осенью того же года, как утверждается, жилье должно было отойти государству, но тогда объявился племянник мужа и стал претендовать на квартиру и остальное наследство. Однако юридических прав на него он не может получить. Со слов юристов, в таком случае жилье продолжит пустовать, пока не объявятся кровные родственники.

В прошлом году сообщалось, что актер и певец Никита Джигурда дошел до Конституционного суда, чтобы получить в наследство квартиры умершей подруги Людмилы Браташ — три в Москве и одну в Париже.