Переводчик рассказал о странном досуге Роберта Де Ниро в Москве

О странном досуге американского актера Роберта Де Ниро в Москве в интервью «Мосленте» рассказал переводчик кинофильмов Василий Горчаков. Он отметил, что до сих пор поддерживает со звездой хорошие отношения.

В одну из поездок Де Ниро вышел к журналистам с белым пиджаком Горчакова в руках и заявил: «Вася, как ты просил, я почистил твой фрак». Переводчик отметил, что артист решил почистить его вещь после того, как Горчаков испачкал ее в аэропорту.

Собеседник «Мосленты» уточнил, что ему всегда было очень легко работать с известным актером.

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