Стало известно об изменении отношения бизнесменов к отцовству

Об изменении отношения бизнесменов к отцовству стало известно «Мосленте» в беседе с отцом двоих детей и создателем фонда поддержки семьи и семейных ценностей «Отцовство» Алексеем Чегодаевым.

По словам Чегодаева, бизнесмены стали оценивать потенциальных партнеров по их отношению к семье. Например, они будут заключать сделки, если мужчина нормально общается с женой или даже с бывшей супругой.

Еще совсем недавно в мужском сообществе было не принято обсуждать отцовство, отметил собеседник «Мосленты». Но теперь же мужчины делятся друг с другом тем, как воспитывают детей или общаются с женами.

Ранее были раскрыты главные стереотипы о заботливых отцах.