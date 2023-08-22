Люди
00:17, 22 августа 2023
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Стало известно об изменении отношения бизнесменов к отцовству

Бизнесмены стали оценивать потенциальных партнеров по их отношению к семье.

Стало известно об изменении отношения бизнесменов к отцовству
Фото: Steven Van Loy / Unsplash

Об изменении отношения бизнесменов к отцовству стало известно «Мосленте» в беседе с отцом двоих детей и создателем фонда поддержки семьи и семейных ценностей «Отцовство» Алексеем Чегодаевым.

По словам Чегодаева, бизнесмены стали оценивать потенциальных партнеров по их отношению к семье. Например, они будут заключать сделки, если мужчина нормально общается с женой или даже с бывшей супругой.

Еще совсем недавно в мужском сообществе было не принято обсуждать отцовство, отметил собеседник «Мосленты». Но теперь же мужчины делятся друг с другом тем, как воспитывают детей или общаются с женами.

Ранее были раскрыты главные стереотипы о заботливых отцах.