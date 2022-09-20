Звезда фильма «Детям до 16…» опубликовала фото топлес

Фото топлес опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), звезда фильма «Детям до 16…» и сериала «Психологини», актриса Анна Старшенбаум.

«Ой, кажется что-то хрустнуло. Солнца вам — в сердце и "внаружу"», — написала 33-летняя москвичка. На сделанном под лучами закатного солнца фото актриса прикрывает обнаженную грудь руками, запрокинув голову назад.

«Что за намеки на старость?», «Такая красивая», «Огненно», «Шикарная леди», — отреагировали на увиденное подписчики звезды. «Аня, красота вашей внешности и внутренняя гармония, свет вашей улыбки и очаровательный взгляд, уникальность вашей личности и неподражаемый талант, положительная энергетика — все это радует, вдохновляет, завораживает и приятно удивляет», — признался один из юзеров.

Ранее фотографию без верхней части купальника в сети опубликовала российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка РФ Ирина Пегова.