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19:48, 25 октября 2022
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53-летний Стас Михайлов раскрыл секрет хорошей формы

53-летний Стас Михайлов раскрыл секрет хорошей формы
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Секрет хорошей формы раскрыл в беседе с «Пятым каналом» 53-летний певец Стас Михайлов.

Артист рассказал, что каждый день занимается в тренажерном зале и любит посещать баню. Кроме того, Михайлов следит за питанием. «Месяц попробуй не есть хлеб. Это очень важно. Хлеб и алкоголь — это все, с чего сразу набираешь», — дал певец совет желающим похудеть.

При этом певец отрицает хирургические вмешательства. «Какая пластика? Говорят про меня всю жизнь, значит, нужен еще», — ответил артист на вопрос журналистов об операциях.

Ранее секретами хорошей физической формы поделился народный артист России Олег Газманов. 71-летний музыкант продемонстрировал на видео зарядку, которую он делает регулярно.

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