53-летний Стас Михайлов раскрыл секрет хорошей формы

Секрет хорошей формы раскрыл в беседе с «Пятым каналом» 53-летний певец Стас Михайлов.

Артист рассказал, что каждый день занимается в тренажерном зале и любит посещать баню. Кроме того, Михайлов следит за питанием. «Месяц попробуй не есть хлеб. Это очень важно. Хлеб и алкоголь — это все, с чего сразу набираешь», — дал певец совет желающим похудеть.

При этом певец отрицает хирургические вмешательства. «Какая пластика? Говорят про меня всю жизнь, значит, нужен еще», — ответил артист на вопрос журналистов об операциях.

Ранее секретами хорошей физической формы поделился народный артист России Олег Газманов. 71-летний музыкант продемонстрировал на видео зарядку, которую он делает регулярно.