Стало известно о состоянии здоровья Стаса Пьехи

Певца Стаса Пьеху госпитализировали в Москве, сообщает Telegram-канал Shot. По предварительным данным, артиста доставили в кардиореанимацию Боткинской больницы.

По имеющейся информации, в ночь на 11 июня исполнитель почувствовал недомогание и вызвал скорую. Медикам Пьеха сообщил о болях в сердце. В настоящий момент знаменитость находится под присмотром специалистов столичной клиники.

Ране стало известно, что состояние здоровья госпитализированной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось.