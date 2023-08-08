Стас Пьеха высказал свое отношение к гостевому браку
Певец Стас Пьеха поддержал идею гостевого брака.
Идею гостевого брака поддержал в беседе с «Леди Mail.ru» певец Стас Пьеха. По его словам, главное преимущество такого формата отношений — возможность жить раздельно.
«Для меня гостевой брак — это про возможность не жить постоянно на одной площади. В предыдущих отношениях меня это угнетало. Многие не приемлют гостевой брак, так как считают, что это путь к неверности», — сказал артист.
Пьеха выразил мнение, что у каждого человека должно быть личное пространство, а в традиционном браке это сложно организовать. Когда люди постоянно живут вместе, они рано или поздно устанут друг от друга, считает артист. Певец признался, что в настоящее время не состоит в отношениях.
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