Психолог объяснил один из способов формирования стереотипов

Один из способов формирования стереотипов объяснил в личном Telegram-канале психолог Денис Долгов. Он рассказал об иллюзорной корреляции, то есть склонности видеть связь между предметами и явлениями, там, где она мала или отсутствует вовсе.

«Типичным примером может послужить история миллиардеров, типа Билла Гейтса, которые не закончили университет, но достигли выдающихся успехов», — заявил Долгов.

Психолог объяснил, что такие случаи всегда на слуху (эвристика доступности), и не составляет труда найти еще несколько аналогичных примеров (предвзятость подтверждения). Таким образом в сознании возникает ложная «закономерность» — «незаконченное высшее образование способствует успеху в бизнесе». При этом миллионы противоположных примеров в расчет не принимаются.

Та же ситуация складывается и тогда, когда человеку не повезло в отношениях, и он начинает считать, что все лица противоположного пола нехороши.

«Вы легко находите этому подтверждение, потому, что встречаются не особо умные женщины и не особо порядочные мужчины, и ваше сознание услужливо фокусирует внимание на них, чтобы подтвердить предвзятое убеждение, игнорируя наличие миллионов женщин с блестящим интеллектом и мужчин с прекрасными человеческими качествами», — написал он.

Крайними случаями иллюзорной корреляции психолог назвал веру в приметы, суеверия и астрологические прогнозы.

Ранее психолог дала советы по выходу из абьюзивных отношений. По ее словам, важно для начала осознать сам факт таких отношений.