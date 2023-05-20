Перечислены самые странные стереотипы о китайцах

Самые странные стереотипы о китайцах раскрыла «Мосленте» известный китаевед, создательница школы китайского языка, чемпион мира по китайскому, россиянка Аня Кузина.

«Я слышала и о том, что китайцы — страшные трудоголики. Говорили и про настороженное отношение в Китае к русским девушкам, якобы из-за того, что они едут в страну, только желая выйти замуж. Слышала и миф про то, что Китай нацеливается на Сибирь. Всему этому верить не стоит», — сказала Кузина.

По словам собеседницы «Мосленты», неправдивы слухи и о том, что китайцы шумные, неопрятные, чавкающие и специфически пахнущие, едят собак, производят некачественные товары и пытаются поставить в Россию бракованные вещи.

Ранее сообщалось, что россияне начали активно учить китайский язык.