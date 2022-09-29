Стилист Лисовец назвал актуальные для холодов модели женских брюк
Актуальные для холодного сезона модели женских брюк назвал на своем официальном сайте lisovets.ru известный российский стилист Владислав Лисовец.
По словам эксперта, актуальными в этом сезоне будут брюки свободного кроя в пол. При этом их посадка может быть любой. Кроме того, стилист порекомендовал обратить внимание на модели из кожи и необычные принты.
«Что касается скини, то на показах эти модели практически не встречаются, если такая с ними любовь, то мой совет вы знаете — носите их с юбкой или платьем, а от привычного варианта — с укороченным пуховиком и голыми лодыжками — пока отказаться», — написал стилист.
Ранее Лисовец назвал главные женские антитренды сезона. По его словам, это кроссовки, зауженные джинсы, приталенные пиджаки и блузки.