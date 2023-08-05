Стилист назвала самые модные сумки

Сумки необычной формы назвала модными в беседе с «Мослентой» персональный стилист по подбору «гардероба для жизни», эксперт в области fashion-тенденций и истории моды Марина Герман.

«Актуальны оригинальные изделия, например, в форме цветка. Хорошим выбором станут сумки с перьями или модели, полностью расшитые стразами. Это должны быть акцентные аксессуары, дополняющие образ и делающие его необычным. Не самый новый тренд, но ярко, заметно, модно и привлекательно», — сказала эксперт.

С прошлого сезона в тренде остается выполненная в форме полумесяца сумка-хобо. У нее жесткий каркас и короткий ремень, позволяющий носить аксессуар на плече или в руке. Эта модель легко сочетается с большинством луков, подходит практически под все, отметила стилист.

Вечной классикой, которая никогда не выходит из моды, Герман назвала сумку-багет. Она обычно компактная, прямоугольной формы, с небольшим ремнем и тоже универсальна.

До конца лета, по словам специалиста, актуальными будут и плетеные сумки на жестком каркасе. Их можно стилизовать не только для пляжа, но и для городского лука. Например, такие модели сочетаются с джинсами, майкой и открытой обувью.

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