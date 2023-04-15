05:36, 15 апреля 2023
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Стилист Рогов назвал хит весенне-летнего сезона
Стилист Рогов назвал змеиный принт трендом сезона весны и лета-2023.
Фото: лукбук бренда Rogov
Хит весенне-летнего сезона назвал в личном Telegram-канале стилист Александр Рогов.
«Змеиный принт — тренд сезона SS23», — написал фешен-эксперт.
По словам Рогова, такой принт особенно актуален на верхней одежде и жакетах. Для наглядности он опубликовал подборку образов, где модель демонстрировала «змеиный» плащ ярко-зеленого цвета и имитирующий рисунок чешуйчатой кожи костюм с юбкой в серых оттенках.
Ранее стилист Рогов назвал маст-хэв весеннего гардероба в 2023 году.