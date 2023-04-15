Стилист Рогов назвал хит весенне-летнего сезона

По словам Рогова, такой принт особенно актуален на верхней одежде и жакетах. Для наглядности он опубликовал подборку образов, где модель демонстрировала «змеиный» плащ ярко-зеленого цвета и имитирующий рисунок чешуйчатой кожи костюм с юбкой в серых оттенках.

Ранее стилист Рогов назвал маст-хэв весеннего гардероба в 2023 году.