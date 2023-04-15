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05:36, 15 апреля 2023
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Стилист Рогов назвал хит весенне-летнего сезона

Стилист Рогов назвал змеиный принт трендом сезона весны и лета-2023.

Стилист Рогов назвал хит весенне-летнего сезона
Фото: лукбук бренда Rogov

Хит весенне-летнего сезона назвал в личном Telegram-канале стилист Александр Рогов.

«Змеиный принт — тренд сезона SS23», — написал фешен-эксперт.

По словам Рогова, такой принт особенно актуален на верхней одежде и жакетах. Для наглядности он опубликовал подборку образов, где модель демонстрировала «змеиный» плащ ярко-зеленого цвета и имитирующий рисунок чешуйчатой кожи костюм с юбкой в серых оттенках.

Ранее стилист Рогов назвал маст-хэв весеннего гардероба в 2023 году.

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