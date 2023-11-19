Стилист Рогов назвал модную в грядущем сезоне вещь

Тренд весны-лета 2024 года назвал стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, в грядущем сезоны в моду войдут белые платья.

Рогов прикрепил фотографии с последних показов мод. На кадрах видно, что в последнее время этот предмет гардероба неоднократно появлялся на подиумах. Дизайнеры массово включили в свои коллекции белые платья в пол с оборками и другими декоративными элементами.

Ранее Рогов назвал еще один модный тренд весны-лета 2024.