14:23, 19 ноября 2023
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Стилист Рогов назвал модную в грядущем сезоне вещь
Стилист Рогов назвал белое платье трендом весны-лета 2024.
Фото: Gleb Garanich / Unsplash
Тренд весны-лета 2024 года назвал стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, в грядущем сезоны в моду войдут белые платья.
Рогов прикрепил фотографии с последних показов мод. На кадрах видно, что в последнее время этот предмет гардероба неоднократно появлялся на подиумах. Дизайнеры массово включили в свои коллекции белые платья в пол с оборками и другими декоративными элементами.
Ранее Рогов назвал еще один модный тренд весны-лета 2024.