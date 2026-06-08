Стивен Сигал выставил на продажу дом на Рублевке

Американский киноактер и спецпредставитель российского МИД по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал выставил на продажу свой дом на Рублевке. Об этом пишет ТАСС.

В беседе с агентством он признался, что решил продать недвижимость на Рублевке, чтобы в дальнейшем приобрести жилье просторнее.

Выставленный на продажу загородный дом включает в себя два этажа общей площадью в 500 квадратных метров. На территории дома также есть отдельный гостевой дом с баней, крытая беседка, зона для барбекю и большой гараж с двумя парковочными местами.

Ранее была раскрыта цена самых дорогих апартаментов в столице. Она достигла 4,3 миллиарда рублей.