Люди
Опубликовано 08 июня 2026, 09:17
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Стивен Сигал выставил на продажу дом на Рублевке

Актер Стивен Сигал решил продать дом на Рублевке, чтобы купить жилье просторнее.
Стивен Сигал выставил на продажу дом на Рублевке
Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Американский киноактер и спецпредставитель российского МИД по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал выставил на продажу свой дом на Рублевке. Об этом пишет ТАСС.

В беседе с агентством он признался, что решил продать недвижимость на Рублевке, чтобы в дальнейшем приобрести жилье просторнее.

Выставленный на продажу загородный дом включает в себя два этажа общей площадью в 500 квадратных метров. На территории дома также есть отдельный гостевой дом с баней, крытая беседка, зона для барбекю и большой гараж с двумя парковочными местами.

Ранее была раскрыта цена самых дорогих апартаментов в столице. Она достигла 4,3 миллиарда рублей.

Автор:Анна Вальман
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