10:47, 19 ноября 2023
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Раскрыта стоимость новогодних выступлений звезд в Москве
Валерий Меладзе и Алла Пугачева повысили цены на новогодние концерты в Москве.
Фото: Unsplash
Стоимость новогодних выступлений звезд в столице раскрыла «Вечерняя Москва». По данным издания, певцы Валерий Меладзе и Алла Пугачева повысили цены на свои концерты.
Меладзе поднял стоимость выступления в два раза, сейчас артиста можно пригласить в столицу за 12 миллионов рублей. Пугачева согласна выступить в Москве за 46 миллионов рублей, что на 13,8 миллиона выше прежней суммы.
Известно также, что стоимость праздничного концерта Валерия Леонтьева снизилась почти на три миллиона рублей и составила 11 миллионов. Райдер артиста с элитным авто и люксовым номером в отеле остался прежним.
Ранее была раскрыта стоимость выступления шоумена Ивана Урганта на корпоративе.