Раскрыта стоимость новогодних выступлений звезд в Москве

Стоимость новогодних выступлений звезд в столице раскрыла «Вечерняя Москва». По данным издания, певцы Валерий Меладзе и Алла Пугачева повысили цены на свои концерты.

Меладзе поднял стоимость выступления в два раза, сейчас артиста можно пригласить в столицу за 12 миллионов рублей. Пугачева согласна выступить в Москве за 46 миллионов рублей, что на 13,8 миллиона выше прежней суммы.

Известно также, что стоимость праздничного концерта Валерия Леонтьева снизилась почти на три миллиона рублей и составила 11 миллионов. Райдер артиста с элитным авто и люксовым номером в отеле остался прежним.

Ранее была раскрыта стоимость выступления шоумена Ивана Урганта на корпоративе.