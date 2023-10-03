Раскрыта средняя стоимость подарка от класса на День учителя в Москве

Среднюю стоимость подарка от класса на День учителя в Москве раскрыли горожаге в ходе опроса сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Стоимость презента учителю в профессиональный праздник в Москве достигла 3,7 тысячи рублей.

В Москве эта сумма оказалась самой большой среди всех городов России. На втором месте расположился Санкт-Петербург, где родительский комитет собирает на поздравление классного руководителя 3,3 тысячи рублей. На третью строчку определен Екатеринбург с тратами около трех тысяч рублей. Самые недорогие подарки получают учителя в Волгограде и Омске — их стоимость составляет 2,1 тысячи рублей.

При этом чаще всего россияне дарят педагогу цветы. Популярны также конфеты и чайный или кофейный наборы, подарочные сертификаты и прочие подарки, например, билеты в театр, канцелярские принадлежности, торт, принтер, проектор, часы, указка, фруктовая корзина, шаль и офисное кресло.

Ранее стало известно о подорожании цветов в преддверии Дня учителя.