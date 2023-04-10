Раскрыта стоимость уборки квартиры после насильственной смерти

Стоимость уборки квартиры после смерти человека, в том числе насильственной, составляет около 20 тысяч рублей. Об этом рассказал порталу «Страсти» владелец клининг-бизнеса Артем, чья компания специализируется на уборке помещений после гибели людей.

Один выезд занимает у клинеров приблизительно два часа. Специалисты проводят уборку, выносят мусор и в оставшиеся полчаса дезинфицируют помещение. Стоимость работ зависит от состояния помещения, количества вещей, этажа и наличия лифта в доме.

«Один раз выбрасывали однокомнатную квартиру, полностью, в буквальном смысле "под потолок", заваленную мусором, вот там 14 контейнеров было. Как это там все поместилось, было непонятно даже нам», — вспомнил предприниматель. По его словам, такая уборка обошлась заказчикам в 200 тысяч рублей.

Ранее стал известен размер стартового капитала для открытия клининг-агентства. По слова предпринимателя Анны Никитиной, базовый комплект для разных уборок обошелся ей примерно в 35-40 тысяч рублей.