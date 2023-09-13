13:51, 13 сентября 2023
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Четырнадцать раз судимый рецидивист обокрал пассажира на столичном вокзале
Четырнадцать раз судимого рецидивиста задержали за кражу сумки в Москве.
Кадр: Telegram-канал УТ МВД России по ЦФО
Четырнадцать раз судимого 52-летнего рецидивиста задержали за кражу сумки в Москве, сообщает Telegram-канал управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
По информации ведомства, злоумышленник похитил у задремавшего в ожидании своего поезда пассажира Ленинградского вокзала сумку с гаджетами, банковскими картами и паспортом.
Полицейским удалось задержать преступника, им оказался многократно судимый за похожие преступления житель Татарстана. В общей сложности за решеткой он провел 28 лет. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже.
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