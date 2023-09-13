Четырнадцать раз судимый рецидивист обокрал пассажира на столичном вокзале

Четырнадцать раз судимого 52-летнего рецидивиста задержали за кражу сумки в Москве, сообщает Telegram-канал управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По информации ведомства, злоумышленник похитил у задремавшего в ожидании своего поезда пассажира Ленинградского вокзала сумку с гаджетами, банковскими картами и паспортом.