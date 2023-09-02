Столичную учительницу обманули на миллионы рублей перед 1 сентября
В Москве мошенники обманули учительницу на 5 миллионов рублей.
В Москве мошенники обманули учительницу на пять миллионов рублей перед 1 сентября, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По имеющейся информации, 59-летней женщине позвонили неизвестные и сообщили о смене ее номера телефона. Спустя некоторое время ей снова поступил звонок, на этот раз злоумышленники представились сотрудниками банка и сообщили, что приняли заявку на смену номера и теперь на ее данные поступила новая заявка на оформление кредита на два миллиона рублей.
После этого с жертвой связался якобы работник Центробанка и предложил перевести все имеющиеся средства на счета в другие банки. Москвичка последовала указаниям аферистов и лишилась пяти миллионов рублей. По данному факту правоохранители начали проверку.
Ранее была раскрыта новая схема мошенничества с использованием легенды о замене сим-карт.