Столичную учительницу обманули на миллионы рублей перед 1 сентября

В Москве мошенники обманули учительницу на пять миллионов рублей перед 1 сентября, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По имеющейся информации, 59-летней женщине позвонили неизвестные и сообщили о смене ее номера телефона. Спустя некоторое время ей снова поступил звонок, на этот раз злоумышленники представились сотрудниками банка и сообщили, что приняли заявку на смену номера и теперь на ее данные поступила новая заявка на оформление кредита на два миллиона рублей.

После этого с жертвой связался якобы работник Центробанка и предложил перевести все имеющиеся средства на счета в другие банки. Москвичка последовала указаниям аферистов и лишилась пяти миллионов рублей. По данному факту правоохранители начали проверку.

Ранее была раскрыта новая схема мошенничества с использованием легенды о замене сим-карт.