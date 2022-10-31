Столичные дети назвали Москву неровной и волшебной

«Москва, мне кажется, неровная вся. Ну вот, прямая река, а потом раз — мост, потом прямая, раз — деревья, потом прямая, раз — дома», — поделилась она.

Девочка Тося считакт, что в Москве около «тысяч миллиардов» машин, и даже больше. А мальчик Адам назвал столицу волшебной и красивой. Ему нравится, что в городе есть много вещей, которые можно изучить.

«Центр Москвы очень красивый, просто чудо! Как будто ты на другой планете уже живешь. Спальный район — очень много газа там, светофоры, всякие остановки. А вот в середине, там красота безумная», — поделилась еще одна участница опроса.

Ранее популярный актер, режиссер и продюсер Алексей Агранович заявил о преимуществах Москвы перед Лондоном.