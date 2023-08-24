Столичный поэт пожаловался на нерешаемый квартирный вопрос

На нерешаемый квартирный вопрос пожаловался «Мосленте» столичный поэт Андрей Чемоданов. Он признался, что в свои 50 лет живет с матерью — в Большом Левшинском переулке, в квартире, где прожил почти всю жизнь.

Чемоданов уточнил, что по молодости он женился, а потом, при разводе, жена отсудила и продала одну комнату в этой квартире. Поэтому теперь ему с матерью приходится жить в «коммуналке».

«Считается, что жить с мамой в 50 лет — позор, но это Москва, и выбирать мне не приходится. Поэту в наши дни квартиру купить непросто. Кому это по карману?» — заявил он.

Собеседник «Мосленты» отметил, что поэтам во все времена было непросто.

«Быков своим литературным творчеством прилично зарабатывает, но он еще и прозаик, и журналист, и преподает к тому же. А чтобы совсем ничего другого не делать и зарабатывать только стихами... Даже Бродский преподавал. Кто еще? Пожалуй, Есенин и Маяковский зарабатывали только творчеством. Позже в советские годы — Михалков и другие поэты, которые были крупными фигурами в Союзе писателей. Но тогда было другое время, государственное распределение всего, включая квартиры», — поделился мыслями он.

Ранее актриса Наталья Бондарчук вспомнила о скромной жизни своей семьи в СССР.