Стоматолог перечислила нетипичные симптомы зубной боли

Зубная боль может проявляться в виде насморка, головной боли и других симптомов, которые легко спутать с иными заболеваниями. Об этом «Вечерней Москве» рассказала стоматолог-ортодонт Мария Балакирева.

По словам специалиста, одним из нетипичных симптомов являются головная боль и воспаление лимфоузлов, появляющиеся при боли в зубах.

«Так как голова связана с зубочелюстной системой, естественно, головные боли могут отражаться от зубных болей. Даже вначале можно не понять: боль зубная или от чего-то другого. Также воспаление лимфоузлов может быть симптоматикой зубной боли: у многих зубов (восьмых, нижних) корни часто соприкасаются, идут на нервы», — рассказала врач и уточнила, что удаление таких зубов травмоопасно, так как тройничковый нерв находится близко.

Кроме того, простуда может оказывать влияние на зубочелюстную систему. Из-за зубной боли могут также возникать насморк и боли в глазу, заключила Балакирева.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что головные боли могут возникать из-за проблем в суставах и скелетно-мышечных недугов.