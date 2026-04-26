Стоматолог перечислила убивающие зубы продукты

Сладкие напитки, чипсы и семечки могут серьезно навредить зубам и спровоцировать развитие кариеса. Об этом в беседе с «Москва 24» рассказала стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балакирева.

По ее словам, многое зависит от повседневного рациона. Врач посоветовала по возможности отказаться от сладкой газировки, покупных соков и морсов.

«В них нет абсолютно никаких полезных элементов, только сахар и красители, которые образуют на эмали тонкий слой, и со временем зубы могут потемнеть даже на два тона. К тому же он становится отличной питательной средой для бактерий, деятельность которых приводит к кариесу», — объяснила она.

Опасность представляют и липкие сладости. Ириски и жевательные конфеты легко застревают между зубами и долго не смываются, становясь пищей для бактерий.

Не менее вредными специалист назвала чипсы. Во рту они превращаются в вязкую массу и надолго остаются на эмали, а содержащийся в них крахмал усиливает риск разрушения зубов.

