Названы способы победить страх выхода из декрета

Способы победить страх выхода из декрета назвала в беседе с «Мослентой» маркетолог, эксперт по выстраиванию маркетинговых стратегий в социальных сетях, создатель авторской программы обучения «Маркетинговые стратегии в социальных сетях» Элеонора Тюрина. По ее словам, многие женщины настолько отвыкают от трудовых будней, что им проще родить еще одного ребенка, чем вернуться к работе.

«Что происходит с женщиной в декретном отпуске? Она полностью погружается в материнство, откладывая прочие роли. Она перестает зарабатывать деньги и становится зависимой от мужа. Ее мир сужается. Прошлые достижения забываются, и появляется страх того, что к прежней, успешной версии себя ей уже не вернуться. Те же, кто еще не успел реализоваться в какой-то профессии, тем более поддаются неуверенности, потому что, кроме материнства, никакого ценного опыта не наработали», — объяснила Тюрина.

Формируется замкнутый круг: неуверенность в себе — неопределенность в жизни — страх и тревога — негативные ожидания — убеждение, что трудности непреодолимы. Мозг женщины ищет варианты, как избежать отрицательных эмоций, и чаще всего находит выход в новой беременности. «Зачем подвергаться стрессу, если можно дальше реализовывать себя в той роли, где все уже понятно? К сожалению, многие так обманывают себя при постановке жизненных целей», — заметила собеседница «Мосленты».

Чтобы разобраться, какие действия следует предпринять, нужно в первую очередь понять природу страха, продолжила она. «Чаще всего, представляя выход из декрета, женщины боятся ошибок, отсутствия ожидаемого результата, неизвестности, успеха. Последний пункт объясняется тем, что, достигнув определенной планки, надо ей соответствовать, а неуверенность в себе мешает представить такую картину», — заявила Тюрина.

Опорой в данном случае могут послужить знания и навыки, которые необходимо поддерживать, заметила маркетолог. «Даже находясь в декрете, сейчас возможно получать образование или работать в режиме онлайн. Кто-то сводит свою активность к пролистыванию новостных лент в соцсетях, но ведь то же время можно посвятить обучению, осваиванию новой профессии, прокачке скиллов, развитию», — сказала она.

Тем, кто не знает, чем именно ему лучше заняться, Тюрина посоветовала вспомнить, что их интересует или интересовало до декрета. «Основа любой продуктивной деятельности — понимание того, что делает вас счастливой. Ведь помогать кому-то, улучшать окружающий мир и жизнь своих близких, быть хорошей мамой возможно только тогда, когда ваши интеллектуальные и эмоциональные потребности удовлетворяются. Добивайтесь успеха, реализовывайте свой потенциал во всех сферах жизни — это насущная необходимость для каждого человека», — призвала Тюрина.

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