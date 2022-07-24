Известная актриса призналась в любви к прогулкам по «странным» местам Москвы

В любви к прогулкам по «странным» местам Москвы призналась в беседе с «Москвич Mag» известная актриса Полина Агуреева.

«Люблю гулять по своим любимым местам в городе, но все они очень странные. Например, я очень люблю Крутицкое подворье, потому что оно необработанное, нетуристическое. Это словно провал во времени. Я была там на каких-то съемках и очень обрадовалась, когда увидела, что там ничего не меняется. Подворье не покрывается туристическим глянцем. Но главное, конечно, чтобы вся эта красота не развалилась», — поделилась звезда фильмов «Эйфория» и «Долгое прощание».

Актриса добавила, что очень любит Красную площадь, хотя многие друзья над ней из-за этого смеются. «У меня сердце замирает, когда я на ней нахожусь. Мне нравится на ней все, даже Лобное место, и то, как оно сочетается с храмом Василия Блаженного. Люблю эти башни, эти уникальные церкви, которые стоят внутри крепостных стен, Александровский сад. Даже когда проезжаю мимо площади, мне становится тепло и приятно», — сказала Агуреева.

Ранее свои трудности с прогулками по любимым местам в Москве объяснила российская певица Лариса Долина.