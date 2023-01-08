Диетолог назвала две вредных стратегии питания в праздники

Две вредных стратегии питания в праздники назвала диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова в своем Telegram-канале. Она порекомендовала отказаться от разгрузочных дней, а также не объедаться все каникулы исключительно вредной едой.

По словам эксперта, разгрузочные дни «вводят в шок» обмен веществ, поэтому лучше просто вернуться к здоровому питанию после периода обжорства. «Больше овощей и фруктов, рыбы и ненасыщенных жиров, цельного зерна меньше сахара и соли», — перечислила доктор составляющие полезного рациона.

Не стоит надеяться на «новую жизнь» с понедельника и неконтролируемо употреблять сладости и быстрые углеводы все праздники. Вместо этого Комиссарова посоветовала сочетать здоровую еду с любимыми вкусностями и следить за размером порций.

Кроме того, врач посоветовала не употреблять «Полисорб», «Мезим» и другие сорбенты и ферменты. По ее словам, эти лекарства не помогут при похмелье и тяжести в желудке. Чтобы избежать последствий переедания, Комиссарова советует больше двигаться, танцевать и гулять.

Ранее Комиссарова перечислила пять правил питания при изжоге. Она подчеркнула, что при жжении за грудиной следует обратиться к гастроэнтерологу, однако указанные лайфхаки могут помочь в качестве дополнительной терапии.