Один человек попал в больницу в результате стрельбы на МКАД

В ночном конфликте с применением травматического оружия на МКАД ранение получил один человек, сообщает MK.RU.

По данным издания, закончившаяся стрельбой стычка произошла около 23.00 на заправочной станции на 104-м километре автодороги. Один из участников конфликта открыл огонь из травматического оружия. В результате с ранениями различной тяжести в больницу попал 22-летний житель Костромы. Стрелявший объявлен в розыск.

«Мослента» пока не располагает официальным подтверждением информации. «Сообщение проверяется», — заявил изданию представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее угрожавший устроить стрельбу в школьной столовой подросток попал на видео.