Устроившего стрельбу в МФЦ Москвы признали невменяемым

Эксперты признали устроившего стрельбу в московском МФЦ «Рязанский» Сергея Глазова невменяемым. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии столицы Еву Меркачеву.

«Мы посетили Глазова в институте психиатрии имени Сербского. Он заявил, что специалисты признали его невменяемым, подчеркнул, что не согласен с этим выводом, и потребовал показать тела убитых им людей», — рассказала Меркачева.

В агентстве также уточнили, что адвокат Глазова Петр Колдов отказался от комментариев по этому поводу. Мужчина сослался на подписку о неразглашении.

Стрельбу в МФЦ на юго-востоке столицы Глазов устроил 7 декабря 2021 года. В результате нее погибло два человека. Еще четверо, в числе которых десятилетняя девочка, получили ранения. По словам задержанного, причиной его поступка стала просьба надеть маску при входе в учреждение.