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Названы способы справиться со стрессом на новом месте работы

Названы способы справиться со стрессом на новом месте работы
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Способы справиться со стрессом на новом месте работы назвала в беседе с «Мослентой» клинический психолог-эксперт, ведущая семинаров и мастер-классов по психологии Мария Бабушкина.

«Стресс в начале работы на новом месте естественен, это часть процесса адаптации. Чтобы с ним справиться, стоит поддерживать внутренний диалог. При ошибках, неловкостях, если забыли чье-то имя или маршрут в офисе, нужно говорить себе, что такое случается со всеми», — сказала Бабушкина.

Психолог посоветовала в первые дни работы выбрать наиболее доброжелательного коллегу и попросить разрешить задавать ему вопросы о том, как все устроено. Когда в курс дела вводит один человек, а не все сразу, разобраться в общей картине, как правило, проще, пояснила она.

Ранее Бабушкина назвала причины неприятия новых сотрудников коллективом. Она посоветовала новичкам в первое время больше слушать, чем говорить.

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